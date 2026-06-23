В национальном парке «Башкирия» начался сезон грибов

В национальном парке «Башкирия» на стволах деревьев, пнях и лесных полянах появились серно-жёлтый трутовик, вешенки и луговые опята, сообщили в администрации особо охраняемой природной территории. Специалисты напоминают, что эти грибы не просто дары леса, а важные участники экосистемы.

Серно-жёлтый трутовик легко заметить по яркой жёлто-оранжевой окраске. Он растёт на древесине и помогает природе перерабатывать старые и ослабленные деревья, возвращая вещества обратно в лесной круговорот.

Вешенки по праву считаются настоящими «санитарами» леса. Они разрушают древесину, перерабатывая сложные растительные соединения. У этих грибов есть удивительная особенность: они получают дополнительное питание из микроскопических почвенных червей — нематод.

Луговые опята, в свою очередь, часто растут дугами или кольцами. В народе такие образования называют «ведьмиными» или «волшебными» кругами. На самом деле это работа грибницы: она постепенно разрастается от центра наружу, образуя почти правильную окружность.

Каждый из этих грибов выполняет свою важную миссию в поддержании баланса лесной экосистемы. Посетителям парка важно бережно относиться к природе и не нарушать экологию.

Ранее сотрудники национального парка «Башкирия» показали «свадьбы» зайцев‑беляков.