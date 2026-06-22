В Башкирии начался сезон «заячьих свадеб»

Место проведения заячьей свадьбы — подножие горы Олатау. Новобрачные уже там.

Невеста ещё не определилась, кто достоин стать ее женихом. Поэтому, пока она выбирает, зайцы-самцы метят территорию, устраивают погони и даже небольшие стычки, чтобы завоевать ее внимание.

«„Я согласна“ — услышит от зайчихи только сильнейший», — отмечается в сообщении нацпарка в канале Макс.

За год ушастые устраивают «свадьбы» трижды. Высокая репродуктивность компенсирует значительную смертность молодняка от хищников.

«Для экосистемы национального парка зайцы‑беляки — важный элемент пищевой цепи. Ими питаются лисицы, рыси, хищные птицы, а их роющая и пастбищная активность влияет на структуру травяного покрова», — резюмировали специалисты.