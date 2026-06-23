В ГАИ России опровергли слухи об ужесточении штрафов с 1 июля

Речь идёт о слухах, что с 1 июля якобы усиливаются наказания для автомобилистов. В частности, опровергаются сообщения об ужесточении ответственности за использование телефона за рулём и об изменении правил проверки тонировки стёкол.
В ведомстве напомнили, что любые изменения в законодательстве о безопасности дорожного движения принимаются на федеральном уровне. Достоверная информация о новых законах публикуется только на официальных ресурсах: на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (на стадии обсуждения) и на официальном интернет-портале правовой информации (после утверждения).
Ранее в Башкирии осудили виновницу смертельного ДТП.
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