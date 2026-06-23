В Башкирии запустили «горячую линию» по вопросам возвращения детей из Крыма

Для централизованного выезда детей Башкирии, отдыхающих в детских лагерях Республики Крым, министерство просвещения открыло «горячую линию». Об этом сообщил руководитель ведомства Ильдар Мавлетбердин.
Родители могут звонить по организационным вопросам трансфера и выезда детей по номеру 8 (927) 955-17-34.
Напомним, вчера детские летние лагеря в Крыму приостановили приём. Об этом сообщил руководитель полуострова Сергей Аксёнов. Ограничения ввели с 22 июня по 1 сентября 2026 года.
Ильдар Мавлетбердин сказал «Башинформу», что ситуация по нахождению детей республики в Международном детском центре «Артек» находится на контроле минпросвещения Республики Башкортостан.
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