В Башкирии в 112 поступило более 450 сообщений по ДТП с электросамокатами

По данным госкомитета РБ по ЧС, с начала года в Систему-112 поступило более 450 сообщений, связанных с происшествиями с участием электросамокатов. Часто участниками таких аварий становились несовершеннолетние и нетрезвые люди.

В ведомстве напомнили, что на электросамокатах категорически нельзя ездить вдвоём, так как СИМ рассчитан на одного человека. Также запрещается отвлекаться на телефон или слушать музыку в наушниках во время движения; кататься в состоянии алкогольного опьянения; ехать, держась одной рукой; оставлять самокат где попало; парковаться нужно так, чтобы не мешать пешеходам и не создавать аварийных ситуаций.

Ранее в ГАИ России опровергли слухи об ужесточении штрафов с 1 июля.