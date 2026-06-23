В Башкирии в 112 поступило более 450 сообщений по ДТП с электросамокатами

По данным госкомитета РБ по ЧС, с начала года в Систему-112 поступило более 450 сообщений, связанных с происшествиями с участием электросамокатов. Часто участниками таких аварий становились несовершеннолетние и нетрезвые люди.
В ведомстве напомнили, что на электросамокатах категорически нельзя ездить вдвоём, так как СИМ рассчитан на одного человека. Также запрещается отвлекаться на телефон или слушать музыку в наушниках во время движения; кататься в состоянии алкогольного опьянения; ехать, держась одной рукой; оставлять самокат где попало; парковаться нужно так, чтобы не мешать пешеходам и не создавать аварийных ситуаций.
Ранее в ГАИ России опровергли слухи об ужесточении штрафов с 1 июля.
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