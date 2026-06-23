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06:26 (UTC+5), 23 Июня 2026

В Башкирии семьи направили 144 млн рублей маткапитала на образование детей

Более 1,9 тысячи жителей республики направили средства материнского капитала на образование детей.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

За пять месяцев 2026 года отделение Социального фонда России по Башкортостану перечислило 144 миллиона рублей на оплату образовательных услуг для детей из средств материнского капитала. Как сообщили в ведомстве, средства сертификата можно использовать на обучение любого ребёнка в семье, которому на момент начала учёбы не исполнилось 25 лет.

Материнским капиталом можно оплатить: детский сад, обучение в колледже или вузе, автошколу, курсы иностранного языка, спортивные секции, музыкальные и художественные школы, кружки, а также проживание в общежитии на период обучения.

Распорядиться деньгами можно, когда ребёнку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение — дошкольное образование: его можно оплатить сразу после рождения ребёнка.

Заявление на использование средств подается онлайн на портале Госуслуг или лично в отделениях Соцфонда и МФЦ. Срок рассмотрения заявления составляет не более 5 рабочих дней.

Напомним, размер материнского капитала в 2026 году составляет:

- на первого ребенка — 728 921 рубль;

- на второго и следующих детей, если выплата не получалась ранее, — 963 243 рубля;

- на второго ребенка, если выплата на первого была получена, — 234 321 рубль.

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