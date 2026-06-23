В Башкирии семьи направили 144 млн рублей маткапитала на образование детей

За пять месяцев 2026 года отделение Социального фонда России по Башкортостану перечислило 144 миллиона рублей на оплату образовательных услуг для детей из средств материнского капитала. Как сообщили в ведомстве, средства сертификата можно использовать на обучение любого ребёнка в семье, которому на момент начала учёбы не исполнилось 25 лет.
Материнским капиталом можно оплатить: детский сад, обучение в колледже или вузе, автошколу, курсы иностранного языка, спортивные секции, музыкальные и художественные школы, кружки, а также проживание в общежитии на период обучения.
Распорядиться деньгами можно, когда ребёнку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение — дошкольное образование: его можно оплатить сразу после рождения ребёнка.
Заявление на использование средств подается онлайн на портале Госуслуг или лично в отделениях Соцфонда и МФЦ. Срок рассмотрения заявления составляет не более 5 рабочих дней.
Напомним, размер материнского капитала в 2026 году составляет:
- на первого ребенка — 728 921 рубль;
- на второго и следующих детей, если выплата не получалась ранее, — 963 243 рубля;
- на второго ребенка, если выплата на первого была получена, — 234 321 рубль.
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