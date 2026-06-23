В Башкирии активно идентифицируют и регистрируют сельхозживотных

«К 1 июня этого года в компоненте „Хорриот“ федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии зарегистрировано 100% голов крупного рогатого скота, свиней и промышленной птицы, а также 95% мелкого рогатого скота и 77% пчелосемей», — сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
Как отметил на заседании председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин, такая идентификация снижает риск заноса инфекционных болезней животными. Кроме того, поддерживает эпизоотическое благополучие региона. В правилах маркирования и учета животных обозначены виды животных, подлежащих идентификации, сроки проведения учета и перечень сведений, необходимых для внесения в «Хорриот».
«Учёт поголовья необходим для соблюдения ветеринарных норм, контроля за распространением заболеваний. Это помогает защитить животноводство от угроз возможного проникновения особо опасных заразных заболеваний. В процессе маркировки каждому животному присваивается уникальный идентификационный номер, исключающий повторение (дублирование) в течение 50 лет», — рассказал Азат Зиганшин.
Система «Хорриот» позволяет отслеживать весь жизненный цикл животных, историю перемещения, отслеживать все проведённые ветеринарные процедуры, вакцинации и диагностические исследования, планирование профилактических ветеринарных мероприятий и другие полезные функции, обеспечивающие актуальную информацию о фактическом поголовье в республике.
Ранее ветеринары Башкирии развеяли мифы о вакцинации животных.
За все время работы этой системы в базе данных зарегистрировано 96,6 млн голов сельскохозяйственных животных, птицы. «Хорриот» активно используется не только для регистрации животных, также ведется учет их перемещения и выбытия.
«Работа по учету продолжается не только усилиями сотрудников государственной ветеринарной службы. К ней активно подключаются зооветеринарные специалисты сельскохозяйственных предприятий. Это повышает объективность и достоверность сведений об учете животных», — добавил Азат Зиганшин.
По итогам заседания Андрей Назаров поручил Государственному комитету РБ по ветеринарии совместно с администрациями муниципалитетов проанализировать данные о поголовье скота в различных системах учета и обеспечить корректное наполнение системы «Хорриот».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.