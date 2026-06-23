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11:47 (UTC+5), 23 Июня 2026

В Башкирии активно идентифицируют и регистрируют сельхозживотных

На заседании правительства Башкирии обсудили ход идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных. Напомним, в 2018 году Башкирия вошла в число пилотных регионов страны, где были введены эти мероприятия.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
«К 1 июня этого года в компоненте „Хорриот“ федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии зарегистрировано 100% голов крупного рогатого скота, свиней и промышленной птицы, а также 95% мелкого рогатого скота и 77% пчелосемей», — сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Как отметил на заседании председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин, такая идентификация снижает риск заноса инфекционных болезней животными. Кроме того, поддерживает эпизоотическое благополучие региона. В правилах маркирования и учета животных обозначены виды животных, подлежащих идентификации, сроки проведения учета и перечень сведений, необходимых для внесения в «Хорриот».

«Учёт поголовья необходим для соблюдения ветеринарных норм, контроля за распространением заболеваний. Это помогает защитить животноводство от угроз возможного проникновения особо опасных заразных заболеваний. В процессе маркировки каждому животному присваивается уникальный идентификационный номер, исключающий повторение (дублирование) в течение 50 лет», — рассказал Азат Зиганшин.

Система «Хорриот» позволяет отслеживать весь жизненный цикл животных, историю перемещения, отслеживать все проведённые ветеринарные процедуры, вакцинации и диагностические исследования, планирование профилактических ветеринарных мероприятий и другие полезные функции, обеспечивающие актуальную информацию о фактическом поголовье в республике.

Ранее ветеринары Башкирии развеяли мифы о вакцинации животных

Инсаф Хужабирганов архив ИА «Башинформ»Инсаф Хужабирганов архив ИА «Башинформ»
Фото: Инсаф Хужабирганов | архив ИА «Башинформ»

За все время работы этой системы в базе данных зарегистрировано 96,6 млн голов сельскохозяйственных животных, птицы. «Хорриот» активно используется не только для регистрации животных, также ведется учет их перемещения и выбытия.

«Работа по учету продолжается не только усилиями сотрудников государственной ветеринарной службы. К ней активно подключаются зооветеринарные специалисты сельскохозяйственных предприятий. Это повышает объективность и достоверность сведений об учете животных», — добавил Азат Зиганшин.

По итогам заседания Андрей Назаров поручил Государственному комитету РБ по ветеринарии совместно с администрациями муниципалитетов проанализировать данные о поголовье скота в различных системах учета и обеспечить корректное наполнение системы «Хорриот».

Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Фото: Инсаф Хужабирганов | ИА «Башинформ»
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