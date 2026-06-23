В Башкирии активно идентифицируют и регистрируют сельхозживотных

«К 1 июня этого года в компоненте „Хорриот“ федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии зарегистрировано 100% голов крупного рогатого скота, свиней и промышленной птицы, а также 95% мелкого рогатого скота и 77% пчелосемей», — сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Как отметил на заседании председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин, такая идентификация снижает риск заноса инфекционных болезней животными. Кроме того, поддерживает эпизоотическое благополучие региона. В правилах маркирования и учета животных обозначены виды животных, подлежащих идентификации, сроки проведения учета и перечень сведений, необходимых для внесения в «Хорриот».

«Учёт поголовья необходим для соблюдения ветеринарных норм, контроля за распространением заболеваний. Это помогает защитить животноводство от угроз возможного проникновения особо опасных заразных заболеваний. В процессе маркировки каждому животному присваивается уникальный идентификационный номер, исключающий повторение (дублирование) в течение 50 лет», — рассказал Азат Зиганшин.

Система «Хорриот» позволяет отслеживать весь жизненный цикл животных, историю перемещения, отслеживать все проведённые ветеринарные процедуры, вакцинации и диагностические исследования, планирование профилактических ветеринарных мероприятий и другие полезные функции, обеспечивающие актуальную информацию о фактическом поголовье в республике.

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