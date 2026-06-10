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12:51 (UTC+5), 10 Июня 2026

Ветеринары Башкирии развеяли мифы о вакцинации животных 

Вакцинация сельскохозяйственных животных и птиц — это прежде всего ответственность владельца за эпизоотическое благополучие не только собственного поголовья, но и за здоровье животных и птиц всего региона, подчеркнули в Госкомитете РБ по ветеринарии.

Фото: Валерий Шахов | Архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Существуют самые разные мифы о вакцинации животных и птиц. В Госкомитете Башкирии по ветеринарии развеяли некоторые из них.

1. «Вакцинировать необходимо только животных и птиц в неблагополучных регионах» — это не так. Вирусы постоянно находятся рядом с нами, они могут годами находиться в «замороженном» состоянии, и никто не может сказать, когда они перейдут в активное состояние. Кроме того, есть вероятность скрытого вирусоносительства, когда одни животные и птицы, переболев, могут не проявлять симптомов заболевания, но при этом передавать вирусы другим животным и птице, которые впоследствии очень серьезно заболевают. Плюс никто не отменял диких животных и птиц. При этом не обязателен контакт домашних животных и птиц с ними, достаточно употребления травы или воды с места, там, где были зараженные дикие животные и птицы.

2. «Достаточно одной вакцинации» — абсолютный миф. Так же как и человеку, животным и птицам для выработки устойчивого иммунитета нужна ревакцинация. Ежегодную ревакцинацию проводят из-за того, что у любой вакцины, как и у лекарств, есть свой срок действия.

«Кроме того, мы сталкиваемся с проблемой мутации вируса. Из-за этого ежегодно приходится „обновлять“ вакцину для ее „работы“ против возбудителей болезни», — пояснили в госкомитете.

3. «Если животное уже переболело, то не обязательно вакцинировать». Иммунная система любого организма настроена на распознание вируса. Если вирус «знаком», то напряженность иммунитета «срабатывает» в правильном направлении и организм не будет реагировать на «знакомый» вирус. Если же произошло мутирование вируса, то организм воспримет его как «чужого», и будет ответная реакция. Начнется заболевание, последствия которого непредсказуемы. Для проверки напряженности иммунитета у переболевшего животного или птицы необходимо провести исследования анализа крови, по результатам которого ветеринар примет решение о вакцинации.

«Вакцинация животных и птиц на территории России является обязательным мероприятием. Владельцы животных и птиц могут быть привлечены к ответственности за отказ от вакцинации», — добавили в Госкомитете РБ по ветеринарии.

Как сообщал Башинформ, Башкирия впервые экспортировала чистопородных свиней в Грузию.

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