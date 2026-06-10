Башкирия впервые экспортировала свиней в Грузию

Партию из 90 голов чистопородных свиней впервые экспортировали из Башкирии в Грузию, сообщили в минсельхозе РБ. В ведомстве отметили, что в регионе производство свиней в живом весе выросло на 44%, или с 67 до 123 тыс. тонн, за последние семь лет. В регионе за эти годы реализовано три инвестпроекта по свиноводству на 8,9 млрд руб. Еще один проект на сумму 3,2 млрд руб. находится в стадии реализации.

Ранее сообщали, что с начала года экспортировано 2,6 тыс. голов племенных свиней. Рост поставок сельскохозяйственной продукции в зарубежные страны соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».