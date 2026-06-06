Племенные свиньи из Башкирии пользуются спросом за рубежом

Накануне крупнейшая свиноводческая компания Башкирии экспортировала в Казахстан еще две партии племенных свиней — более 270 голов.
«Экспорт свиней с начала 2026 года набирает обороты. На данный момент башкирским предприятием отгружено за рубеж, главным образом, в Казахстан, более 2300 голов живых чистопородных животных», — уточнили в управлении Россельхознадзора по РБ.
Образцы биоматериала, отобранные у партий экспортных свинок, прошли лабораторные исследования в испытательной лаборатории Башкирского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Животные соответствуют требованиям ветеринарной безопасности стран ЕАЭС.
Ранее Башинформ сообщил о том, что предприятие из Бурзянского района экспортировало очередную партию пенькового волокна в Китай.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.
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