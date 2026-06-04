Пеньковое волокно из Башкирии пользуется спросом в Китае

На этот раз в КНР отгружено 22 тонны пеньки, используемой в текстильной промышленности.
Отобранные образцы лубяного волокна, полученного из стеблей конопли, прошли все требуемые экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.
«Опасных карантинных организмов не выявлено. Вся продукция соответствует требованиям страны-импортера. На партию пенькового волокна выдан фитосанитарный сертификат на экспорт в Китайскую Народную Республику», — добавили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.
Как сообщал Башинформ, ранее предприятие Буздякского района реализовало в Китай 38 тонн пенькового волокна из стеблей конопли.
Справка
Пенька — это волокно, получаемое из стеблей технической конопли, не содержащей наркотических веществ. Используется в текстильной промышленности. Это отличное сырьё для изготовления канатов и верёвок, в том числе для нужд промышленного судоходства. Также из него делают брезент и пожарные рукава. Самый прочный растительный материал, сохраняющий это свойство и в мокром виде.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.