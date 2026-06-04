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05:58 (UTC+5), 04 Июня 2026

Пеньковое волокно из Башкирии пользуется спросом в Китае

Предприятие из Бурзянского района экспортировало очередную партию пенькового волокна в Китай, сообщили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Фото: пресс-служба | управление Россельхознадзора по РБ
Галина Бахшиева

На этот раз в КНР отгружено 22 тонны пеньки, используемой в текстильной промышленности.

Отобранные образцы лубяного волокна, полученного из стеблей конопли, прошли все требуемые экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«Опасных карантинных организмов не выявлено. Вся продукция соответствует требованиям страны-импортера. На партию пенькового волокна выдан фитосанитарный сертификат на экспорт в Китайскую Народную Республику», — добавили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Как сообщал Башинформ, ранее предприятие Буздякского района реализовало в Китай 38 тонн пенькового волокна из стеблей конопли. 

Справка

Пенька — это волокно, получаемое из стеблей технической конопли, не содержащей наркотических веществ. Используется в текстильной промышленности. Это отличное сырьё для изготовления канатов и верёвок, в том числе для нужд промышленного судоходства. Также из него делают брезент и пожарные рукава. Самый прочный растительный материал, сохраняющий это свойство и в мокром виде.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».

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