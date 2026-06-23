Радий Хабиров призвал не рисковать жизнью и посещать оборудованные пляжи

С начала текущего года на водоемах Башкирии утонули 17 человек, в том числе четыре ребёнка. Глава республики Радий Хабиров выразил глубокую озабоченность ситуацией.
«4 семьи в Баймакском, Дуванском, Дюртюлинском и Чишминском районах пережили страшное горе, потеряли самое дорогое — своих детей. Все трагедии произошли из-за нарушений правил безопасности», — написал Радий Хабиров в своём МАКСе.
Руководитель региона обратился к жителям с просьбой быть предельно осторожными во время отдыха на реках и озёрах. Радий Хабиров отметил, что в Башкирии есть безопасные, оборудованные пляжи.
«В Башкортостане появляется все больше безопасных мест отдыха у воды, в этом году их уже 392 и будет больше. В том числе открыты 197 специально оборудованных пляжей. Больше всего их в наших красивейших, привлекательных для туристов Мелеузовском и Нуримановском районах — 20 и 16 соответственно. Выбирайте их. Не рискуйте жизнью, берегите себя и своих близких. И будьте внимательны к детям», — отметил Радий Хабиров.
Ранее в водоёмах Башкирии едва не утонули четверо детей.
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