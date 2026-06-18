В водоемах Башкирии едва не утонули четверо детей

По данным МЧС по РБ, один инцидент произошел в Белебее: мальчик чуть не утонул в городском пруду в парке «Поющие родники». Взрослые отвлеклись, и ребенок оказался в воде.

Быстро отреагировали очевидцы — мальчика вытащили и передали медикам. Его жизни ничего не угрожает.

В этот же день еще один случай произошел в Архангельском районе. На реке Инзер чуть не утонули трое детей. Отдыхающие купались в необорудованном месте, где были установлены аншлаги «Купание запрещено».

Здесь вовремя подоспели родители — они увидели, что детей уносит течением, и сами вытащили их из воды.

Ранее под Уфой в водоеме базы отдыха утонул 19-летний парень.