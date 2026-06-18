Под Уфой в водоеме базы отдыха утонул 19-летний парень

По данным пресс-службы МЧС Башкортостана, на пляже базы отдыха «Лукоморье» около села Михайловка Уфимского района произошла трагедия. Спасатели пляжа достали из воды 19-летнего парня. Проведенные реанимационные мероприятия не дали результатов. Прибывшая бригада скорой медпомощи констатировала смерть пострадавшего.

По словам очевидцев, парень распивал спиртные напитки.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии с начала купального сезона утонуло шесть человек.