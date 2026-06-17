В Башкирии с начала купального сезона утонуло шесть человек

По данным МЧС по РБ, с начала официального купального сезона утонули уже 6 человек. До открытия сезона в селе Салихово Чишминского района на реке Уза погиб подросток. Еще один трагический случай произошел в Дюртюлях: мальчик утонул во время рыбалки, напомнили в ведомстве.

С начала года на водных объектах республики погибли 27 человек, из них 3 ребёнка. Также были спасены 2 человека.

В МЧС Башкирии напомнили о пяти правилах, которые спасают жизнь: