Башкирия выиграла в конкурсе «Росмолодежь.Гранты» более 14 млн рублей

Известны итоги первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты». Как сообщил министр молодежной политики республики Вито Сабиров, от нашего региона 23 проекта-победителя на общую сумму 14 303 000 рублей.

«Мы в топ-10 страны», — подчеркнул руководитель ведомства.

В победителях проекты разных сфер. По 1 млн рублей выиграли Эльза Гильманова с танцевальным конкурсом «Кей-Поп Драйв» и Владислав Лабзин с проектом «Вместе не страшно». 996 тысяч рублей получит Роман Халиков на реализацию Всероссийского спортивного и инклюзивного фестиваля для детей «Кубок Евразии» по всестилевому карате и ОФП. 995 тысяч выиграл Алмаз Гареев с проектом «Доступное самбо: от основ к вершинам». Также 905 тысяч рублей со своим проектом межмуниципального молодежного психолого-педагогического форума «Таланты Акмуллинского» выиграла Ксения Никитина.

Ранее Башинформ сообщал о том, что Башкирия вошла в топ-5 регионов по числу заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты».