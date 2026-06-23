Вторник, 23 Июня 2026
|
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
06:02 (UTC+5), 23 Июня 2026

Авиапассажиры из-за переноса рейсов застряли в аэропорту Уфы

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

По данным онлайн-табло, на вылет из Уфы, а также на прилет в столицу республики задерживаются несколько рейсов.

Так, пассажиры не смогли по расписанию вылететь в Екатеринбург самолетом авиакомпании Red Wings: вылет перенесли с 09.35 на 13.00; Анталью («Уральские авиалинии») — с 06.30 на 14:45; Сочи (Utair) — с 07.40 на 14.45; Сочи («Победа») — с 16.35 на 17.05; Нарьян-Мар («РусЛайн») — 13.25 на 17.30; Сочи (Nordwind Airlines) — с 20.10 22 июня на 22.20 23 июня; Сочи («Россия») — с 6.35 на 23.10.

На прилет также задерживаются пять самолетов из Сочи и один из Нарьян-Мара.

Причиной задержек, по данным Росавиации, стали временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Краснодара.

Ранее авиапассажиры не смогли по расписанию вылететь из Антальи в Уфу.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru