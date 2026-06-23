Авиапассажиры из-за переноса рейсов застряли в аэропорту Уфы

По данным онлайн-табло, на вылет из Уфы, а также на прилет в столицу республики задерживаются несколько рейсов.
Так, пассажиры не смогли по расписанию вылететь в Екатеринбург самолетом авиакомпании Red Wings: вылет перенесли с 09.35 на 13.00; Анталью («Уральские авиалинии») — с 06.30 на 14:45; Сочи (Utair) — с 07.40 на 14.45; Сочи («Победа») — с 16.35 на 17.05; Нарьян-Мар («РусЛайн») — 13.25 на 17.30; Сочи (Nordwind Airlines) — с 20.10 22 июня на 22.20 23 июня; Сочи («Россия») — с 6.35 на 23.10.
На прилет также задерживаются пять самолетов из Сочи и один из Нарьян-Мара.
Причиной задержек, по данным Росавиации, стали временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Краснодара.
Ранее авиапассажиры не смогли по расписанию вылететь из Антальи в Уфу.
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