В Уфе покупателю вернули 80 тысяч за навязанный сертификат на телефон

Потребитель приобрел в магазине торгового центра iPhone 16. При оформлении покупки продавец потребителю сообщил, что стоимость телефона 81 999 рублей, а при участии в акции – 59 760 рублей. По условиям акции необходимо было приобрести дополнительные товары и услуги на сумму от 18 000 до 20 000 рублей. Однако, приехав домой, покупатель обнаружил, что ему навязали услуги и товары, информация о которых ему не была предоставлена и на приобретение которых согласия он не давал.

Так, в частности, одной из навязанных услуг была «Гарантия 36 месяцев» (выдан сертификат) стоимостью 51 792 рубля. При этом в сертификате на дополнительную гарантию указано, что ее срок составляет «В рамках гарантийного срока + 2 года с момента истечения гарантийного срока на приобретенный товар». Из гарантийного талона, выданного продавцом потребителю, следует, что срок гарантии равен 14 дням. Таким образом, указанная в сертификате гарантия 36 месяцев фактически равна 14 дней+2 года (что равняется 24 месяцам и 14 дням).

Проанализировав вышеуказанные документы в рамках рассмотрения обращения, управление направило запрос продавцу с предложением добровольно вернуть потребителю деньги, однако продавец отказался.

Тогда надзорное ведомство в интересах потребителя направило исковое заявление в Уфимский районный суд. Требования потребителя удовлетворили частично: принято решение о взыскании в пользу потребителя денег в размере 51 792 руб. за сертификат, процентов на сумму долга в размере 2 449,13 руб., компенсации морального вреда в размере 1000 руб. и штрафа в размере 27 620 руб.

Ранее в Уфе суд взыскал с компании более 2,7 млн рублей за неисправный автомобиль.