В Уфе суд взыскал с компании более 2,7 млн рублей за неисправный автомобиль

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в июле 2025 года истец приобрел у юрлица «Фольксваген Поло» с пробегом стоимостью более 1 млн рублей, имеющий повреждения и неисправности.

После приобретения иномарки выяснилось, что ее техническое состояние значительно хуже заявленного продавцом в договоре купли-продажи. Была проведена экспертиза, заключением которой установлено наличие в приобретенном автомобиле критических недостатков в работе силовых агрегатов, двигателя и тормозной системы, при которых использование транспортного средства запрещено.

Об указанных недостатках продавец при заключении договора купли-продажи потребителю не сообщил.

Решением суда договор купли-продажи автомобиля был расторгнут, с ответчика взысканы деньги, уплаченные по договору купли-продажи, неустойка, компенсация морального вреда, штраф, убытки и другие расходы в общей сумме более 2 млн 700 тысяч рублей.

Решение в законную силу пока не вступило.