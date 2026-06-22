В Уфе под Бельским мостом развернулась спасательная операция

Накануне очевидцы заметили человека посреди реки Белой – прямо на судовом ходу – и экстренно сообщили спасателям. По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, дежурная смена тут же направилась к месту на катере.

Мужчина возрастом около 50 лет был в одежде и уже из последних сил боролся за жизнь, пытаясь удержаться на поверхности. Его оперативно подняли на борт и эвакуировали на берег. Спасенный вел себя неадекватно, предположительно, был пьян. Объяснить, как он в одежде оказался в воде на глубине, мужчина не смог.

Ранее уроженец Башкирии запланировал серию заплывов по озерам республики.