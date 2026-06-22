В Уфе на Советской старые деревья заменят новыми крупномерными липами

В Уфе продолжается благоустройство улицы Советской. Помимо обновления тротуара, коммунальные службы планируют заменить аварийные деревья. Об этом сообщили в администрации столицы.
Всего на улице произрастают 72 дерева породы липа и ясень, 53 из которых — сухостойные, имеют дупла, морозобойные трещины и обнажённые корни.
Работы по сносу начнут в течение ближайших двух недель. Новые крупномерные липы высадят этой осенью в рамках акции «Зелёная Башкирия» в местах, где отсутствуют инженерные коммуникации, пояснили в мэрии Уфы.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Уфе в связи с благоустройством тротуара до 30 сентября частично ограничивается движение автотранспорта по улице Советской.
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