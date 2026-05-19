В Уфе по улице Советской ограничат движение

По данным мэрии города, в связи с благоустройством тротуара до 30 сентября частично ограничивается движение автотранспорта по улице Советской. Будет перекрыта одна полоса проезжей части по нечетной стороне от улицы Пушкина до улицы Тукаева, а также по одной полосе по ул. Заки Валиди и ул. Пушкина на перекрестках с улицей Советской.

Ранее Башинформ сообщал о том, что мост на трассе Уфа — Оренбург будут ремонтировать круглосуточно.