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08:13 (UTC+5), 18 Мая 2026

Мост на трассе Уфа – Оренбург будут ремонтировать круглосуточно

Работы завершат в начале сентября этого года.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

На федеральной автодороге Р-240 Уфа – Оренбург запланированы планово-предупредительные работы на мосту через реку Берсувань в районе села Чесноковка Уфимского района. Работы будут разделены на три этапа, сообщила 18 мая на оперативном совещании в ЦУРе глава минтранса РБ Любовь Минакова.

Этап 1:

1 июня — 8 июля —  закрытие правой стороны моста (Уфа – Оренбург), проезд транспорта организуется по левой стороне сооружения.

Этап 2

9 июля — 13 августа — закрытие левой стороны моста, движение по правой стороне.

Этап 3

12 августа — 5 сентября — работы под мостовым сооружением, движению они мешать не будут.

«На участке мы организуем реверсивное движение с использованием светофорного регулирования и возможностью изменения схемы движения в часы пик, в зависимости от напряжения движения. Для сокращения работ будем трудиться круглосуточно. То есть 30 августа мы завершим работы на мосту, а под конструкцией — продолжим, и это не будет мешать движению транспорта», — сказала Любовь Минакова.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил удовлетворение планированием ремонтных работ и призвал учесть все нюансы и обеспечить информирование населения о графиках перекрытий, учитывая узость участка дороги.

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ЦУР РБ презентация минтранса РБЦУР РБ презентация минтранса РБ
Фото: ЦУР РБ | презентация минтранса РБ
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