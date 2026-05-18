Мост на трассе Уфа – Оренбург будут ремонтировать круглосуточно

На федеральной автодороге Р-240 Уфа – Оренбург запланированы планово-предупредительные работы на мосту через реку Берсувань в районе села Чесноковка Уфимского района. Работы будут разделены на три этапа, сообщила 18 мая на оперативном совещании в ЦУРе глава минтранса РБ Любовь Минакова.
Этап 1:
1 июня — 8 июля — закрытие правой стороны моста (Уфа – Оренбург), проезд транспорта организуется по левой стороне сооружения.
Этап 2
9 июля — 13 августа — закрытие левой стороны моста, движение по правой стороне.
Этап 3
12 августа — 5 сентября — работы под мостовым сооружением, движению они мешать не будут.
«На участке мы организуем реверсивное движение с использованием светофорного регулирования и возможностью изменения схемы движения в часы пик, в зависимости от напряжения движения. Для сокращения работ будем трудиться круглосуточно. То есть 30 августа мы завершим работы на мосту, а под конструкцией — продолжим, и это не будет мешать движению транспорта», — сказала Любовь Минакова.
Глава Башкирии Радий Хабиров выразил удовлетворение планированием ремонтных работ и призвал учесть все нюансы и обеспечить информирование населения о графиках перекрытий, учитывая узость участка дороги.
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