В районе Башкирии по требованию прокуратуры отремонтировали дорогу

Белорецкая межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе надзорных мероприятий установлено, что автомобильная дорога «Белорецк – Тирлянский» находится в ненадлежащем состоянии.

Как сообщает надзорное ведомство, на проезжей части выявлены многочисленные дефекты дорожного полотна, которые затрудняли движение транспортных средств и создавали реальную угрозу безопасности автомобилистов.

В связи с выявленными нарушениями межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на ответственных лиц обязанности привести дорогу в соответствие с установленными требованиями. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

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