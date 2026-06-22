В Башкирии у мавзолея Тура-хана собрались лучшие лучники страны

В Чишминском районе завершился Открытый турнир по стрельбе из традиционного лука «Кубок Тура-хана». В течение двух дней территория визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций стала местом встречи сильнейших лучников из Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Бурятии, Республики Саха (Якутия), Калмыкии, Забайкальского края, Москвы и Московской области.

На протяжении двух дней участники соревновались в нескольких дисциплинах. Первый день был посвящен турниру «Ханская охота», включавшему 3D-стрельбу и скоростную стрельбу. Во второй день лучники разыграли главный трофей соревнований — Кубок Тура-хана.

«Стрельба из лука веками была частью культуры и уклада жизни народов Евразии. Поэтому особенно важно, что турнир проходит именно здесь, у мавзолея Тура-хана — места, где история ощущается буквально рядом. Уже третий год сюда приезжают сильнейшие лучники страны, и мы видим, как вокруг традиционной стрельбы формируется настоящее сообщество людей, которые бережно относятся к своему наследию», — отметил организатор турнира Раис Низаметдинов.

На площадке практически невозможно было увидеть современную спортивную экипировку. Участники выходили на рубеж в национальных костюмах, а в руках держали традиционные луки — башкирские, монгольские, турецкие и другие исторические образцы.

Среди участников турнира была чемпионка России по стрельбе из лука Клара Спиридонова из Республики Саха (Якутия), которая завоевала право выступить на Всемирных играх кочевников.

«В Башкортостане я впервые и, честно говоря, впечатлена масштабом турнира. Здесь собрались очень сильные спортсмены из разных регионов страны, а сама площадка создает особую атмосферу. Для лучников такие соревнования очень важны, потому что они позволяют обмениваться опытом, знакомиться друг с другом, развивать это направление дальше», — поделилась спортсменка.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии выделят деньги на проектные работы дороги к мавзолею Хусейн-бека.