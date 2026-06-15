В Башкирии выделят деньги на проектные работы дороги к мавзолею Хусейн-бека

Для решения вопроса он поручил первому заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Виктору Жулькову связаться с главой Чишминского района Ришатом Мансуровым.

Радий Хабиров рассказал, что в выходные вместе с детьми съездил в визит‑центр «Тура‑хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций. Напомним, мавзолей (кэшэнэ) Тура-хана XIV–XV веков является объектом культурного наследия федерального значения и наиболее сохранившимся образцом средневековой архитектуры на территории Башкортостана.

Во время прогулки руководитель республики увидел, что посмотреть достопримечательность прибыли дети на четырех школьных автобусах. Это были ребята из школьного лагеря Благоварского района.

— Я был очень доволен. Мы на месте с центром (НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ — прим. ред.) провели совещание. Надо выделить деньги на мавзолей Хусейн-бека, на дорогу. Там тоже поток, — отметил Радий Хабиров.

Первому вице-премьеру правительства Башкирии Уралу Кильсенбаеву Глава республики поручил актуализировать тему, найти из резерва деньги и двигаться вперед. Урал Тагирович отметил, что визуализация проекта уже имеется.

Ранее мы писали, что Глава Башкирии встретился со школьниками на экскурсии.