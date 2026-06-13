Глава Башкирии встретился со школьниками на экскурсии

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился со школьниками на экскурсии в визит-центре «Тура-хан». Фотографией он поделился на страницах своих соцсетей.

«Летние дни надо проводить с пользой и интересом. Ребята из школьного лагеря в Благоварском районе в эти выходные приехали на экскурсию в визит-центр “Тура-хан”. Говорят, что здесь им понравилось. Мне тоже», - написал Радий Хабиров.

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