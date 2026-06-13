Как в Уфе пройдет III Всероссийская Детская Фольклориада

Что такое Всероссийская Детская Фольклориада?
Всероссийская детская Фольклориада - грандиозный праздник народного творчества, уникальный творческий проект. Он способствует сохранению культурной самобытности и популяризации культурного наследия народов и этнических общностей России, нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, развитию детского и молодежного фольклорного движения в стране.
Первая Всероссийская Детская Фольклориада состоялась в Чувашии в 2022 году, вторая — в Татарстане в 2024 году. Башкортостан активно участвовал в обоих мероприятиях, представляя свои лучшие коллективы и юных талантливых исполнителей.
В этом году, с 24 по 26 июня, Республика Башкортостан впервые примет Детскую фольклориаду. Масштабное событие приурочено к Году единства народов России.
Почему Детская фольклориада пройдет в Башкортостане?
В 2021 году Россия в лице Республики Башкортостан успешно приняла VI Всемирную фольклориаду CIOFF®. В масштабное действо включились все муниципалитеты республики и десятки творческих коллективов из 37 стран мира. Директор Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова выразила уверенность, что Детская фольклориада в Башкирии пройдет также ярко и масштабно, что станет большим подарком для жителей республики.
«III Всероссийская детская фольклориада пройдет в Башкортостане, руководство которого с большой ответственностью относится к сохранению традиций народного творчества и культуре, всеми силами стремясь приумножить доставшееся в наследство республике богатство, а команда организаторов представляет собой мощный человеческий ресурс профессионалов с самыми широкими компетенциями», — сказала Тамара Пуртова.
Глава Башкортостана Радий Хабиров не раз подчеркивал, что фольклориада — по сути это народная дипломатия, прекрасная возможность объединить человечество во имя чего-то доброго, хорошего и светлого.
«Вот это будет космос! Это будет действительно детская Олимпиада стран мира с большим представительством. Это очень-очень важная история», — отметил Радий Хабиров, анонсируя событие.
Когда и где состоятся мероприятия Детской Фольклориады?
24 июня на площади перед Государственным концертным залом «Башкортостан» развернется яркое действо. С 15 часов состоится Хоровод Дружбы, потом участники пройдут красочным парадом в национальных костюмах. Общая численность юных артистов, принимающих участие в этих мероприятиях, составит 1200 детей и подростков - в шествии примут участие фольклорные и творческие коллективы города Уфы.
Торжественная церемония официального открытия запланирована 24 июня на Советской площади в 18.00 часов.
Особое место в программе занимает 25 июня. С 11 часов пройдет масштабный шестичасовой концерт на Советской площади с участием 40 фольклорных ансамблей из различных регионов Российской Федерации.
Также 25 июня в эти же часы пройдут концертные программы с участием коллективов и солистов Фольклориады в разных точках башкирской столицы - парке культуры и отдыха «Первомайский», парке культуры и отдыха «Демский», парке имени И. Якутова, а также сквере «Волна».
Завершится Фольклориада церемонией закрытия 26 июня на Советской площади, начало в 18.00.
Кто участвует в Детской Фольклориаде?
По результатам конкурсного отбора, проведенного Государственным Российским Домом народного творчества, к участию приглашены 1100 участников из 80 регионов страны, от Республики Саха (Якутия) до Калининградской области и Луганской Народной Республики, включая нашу Республику Башкортостан. Всего в мероприятии примут участие 78 творческих коллективов и 8 солистов, осваивающие фольклорные традиции своего края.
Участники Всероссийской детской Фольклориады – ребята от 10 до 18 лет, которые представят народное творчество в таких жанрах, как народная песня, народный танец, народные музыкальные инструменты и традиционная культура – фольклор, обряды и национальные игры.
Кто выступит в качестве хедлайнеров?
Концертная программа на Советской площади пройдет с участием хедлайнеров.
24 июня на сцену выйдет заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница народных песен и романсов Марина Девятова. Представительница истинной народной культуры, Марина является послом русской культуры в странах мира, лауреатом многочисленных международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский Базар» и «Народный артист». Как говорит сама певица, именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические события, жизненные и моральные устои.
25 июня выступит уже многократно титулованная и ставшая популярной во всем мире фолк-группа AY YOLA.
26 июня фестиваль завершит этно-шоу ZAINETDIN, которое сочетает традиционную этно-музыку с актуальными музыкальными тенденциями и электронным звучанием.
Кто представит Башкортостан?
Республику Башкортостан на III Всероссийской Детской Фольклориаде представят три творческих коллектива и два солиста.
Это Образцовый ансамбль кураистов имени Адигама Искужина при Башкирской республиканской гимназии-интернате №1 имени Рами Гарипова (Уфа). Руководитель – Василь Баймурзин, артист Государственного ансамбля кураистов РБ. Коллектив исполняет старинные башкирские мелодии – протяжные, лирические, плясовые и военные марши, сохраняя исконное звучание национального инструмента.
Еще один участник от Башкирии - Образцовый ансамбль народного танца «Дарман» Уфимского района. Руководители – Роберт и Алина Хамидуллины. Коллектив известен уникальным сочетанием национальных традиций, манеры исполнения и работы с аутентичным костюмом.
Третий коллектив из республики - Образцовый ансамбль русской песни «Зоренька» из Кумертау (руководитель – Ирина Кувшинова) демонстрирует изучение песенного наследия регионов России, воссоздавая диалекты и исполнительские манеры Брянской, Курской и Оренбургской областей в рамках своей концертной программы;
Солистом от Башкортостана на Фольклориаде выступит 13-летний Анвар Вахитов из Куюргазинского района (руководитель - заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Римма Бабенко). Юный исполнитель виртуозно владеет стилем «оҙон көй» и уникальной манерой грудного звукоизвлечения. Еще один солист - 15-летний музыкант из Бакалинского района Азамат Ханнанов, в исполнении которого прозвучит курай в сочетании с уникальным горловым пением.
Что включает фестивальная программа?
Фестивальная программа включает:
- выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из регионов России и Республики Башкортостан;
- интерактивные зоны с мастер-классами по различным направлениям народного творчества: народная хореография, игра на народных инструментах, народное пение;
- практические занятия по декоративно-прикладному искусству, охватывающие такие виды, как резьба по дереву, роспись, вышивка, изготовление традиционных игрушек и кукол, а также ткачество;
- игровые площадки, где можно будет познакомиться с национальными играми народов России и Башкортостана, такими как «аҡ тирәк, күк тирәк», «биш ашыҡ», «салки», «жмурки»;
- флешмобы танцевальные и песенные;
- выставки, демонстрирующие предметы быта, традиционную одежду народов Башкортостана, национальные украшения и головные уборы, музыкальные инструменты.
Какая у фестиваля деловая программа?
Фольклориада сочетает в себе и праздник, и профессиональную школу. 25 июня в Конгресс-холле «Торатау» пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству».
По словам замдиректора Республиканского центра народного творчества Нафисы Тулыбаевой, на встречу съедутся ведущие фольклористы, методисты и эксперты по традиционной культуре со всей России. Они обсудят актуальные вопросы сохранения нематериального культурного наследия, методики работы с детьми в сфере этнокультуры и современные подходы к популяризации фольклора.
По итогам конференции будут выработаны рекомендации для тиражирования.
Будут ли привлекаться к работе волонтеры?
Общая численность волонтерского корпуса составит 160 человек – 80 студентов из высших учебных заведений и 80 представителей движения «Волонтеры культуры». Волонтеры-студенты будут обеспечены необходимой экипировкой, включающей футболки и головные уборы.
Дополнительно к основной команде в работе задействуют 100 специалистов из учреждений, подведомственных министерству культуры, которые выступят в роли сопровождающих.
Что участники увезут с собой на память о Башкортостане?
Директор Республиканского центра народного творчества Салават Киреев презентовал официальную атрибутику и сувенирную продукцию с логотипом Детской Фольклориады — футболки, кепки, рюкзаки и другие памятные сувениры.
Каждый участник события получит подарочный набор, включающий футболку, бейсболку и рюкзак с эмблемой Фольклориады, а также сувенирный комплект «Тәңкәбикә (Тенгебика)», состоящий из матрешки-магнита, открытки и значка. Также в память о событии им вручат буклет-брошюру о III Всероссийской детской фольклориаде, сертификат участника, благодарственное письмо и диплом.
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