Как в Уфе пройдет III Всероссийская Детская Фольклориада

Что такое Всероссийская Детская Фольклориада?

Всероссийская детская Фольклориада - грандиозный праздник народного творчества, уникальный творческий проект. Он способствует сохранению культурной самобытности и популяризации культурного наследия народов и этнических общностей России, нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, развитию детского и молодежного фольклорного движения в стране.

Первая Всероссийская Детская Фольклориада состоялась в Чувашии в 2022 году, вторая — в Татарстане в 2024 году. Башкортостан активно участвовал в обоих мероприятиях, представляя свои лучшие коллективы и юных талантливых исполнителей.

В этом году, с 24 по 26 июня, Республика Башкортостан впервые примет Детскую фольклориаду. Масштабное событие приурочено к Году единства народов России.

Почему Детская фольклориада пройдет в Башкортостане?

В 2021 году Россия в лице Республики Башкортостан успешно приняла VI Всемирную фольклориаду CIOFF®. В масштабное действо включились все муниципалитеты республики и десятки творческих коллективов из 37 стран мира. Директор Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова выразила уверенность, что Детская фольклориада в Башкирии пройдет также ярко и масштабно, что станет большим подарком для жителей республики.

«III Всероссийская детская фольклориада пройдет в Башкортостане, руководство которого с большой ответственностью относится к сохранению традиций народного творчества и культуре, всеми силами стремясь приумножить доставшееся в наследство республике богатство, а команда организаторов представляет собой мощный человеческий ресурс профессионалов с самыми широкими компетенциями», — сказала Тамара Пуртова.

Глава Башкортостана Радий Хабиров не раз подчеркивал, что фольклориада — по сути это народная дипломатия, прекрасная возможность объединить человечество во имя чего-то доброго, хорошего и светлого.

«Вот это будет космос! Это будет действительно детская Олимпиада стран мира с большим представительством. Это очень-очень важная история», — отметил Радий Хабиров, анонсируя событие.