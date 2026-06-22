В Башкирии детям на сапборде потребовалась помощь спасателей

По данным госкомитета РБ по ЧС, во время профилактического рейда на озере Талкас в Баймакском районе спасатели заметили троих детей на сапборде. Они слишком далеко уплыли от берега и самостоятельно вернуться уже не могли. Спасатели отбуксировали подростков на сушу.

Еще один инцидент произошел на озере Аслыкуль в Давлекановском районе, где двое молодых людей также ушли кататься на сапбордах. Но с заплыва вернулся только один , второй пропал. Позже выяснилось — парень самостоятельно добрался до суши, медицинская помощь ему не потребовалась.

Там же, на Аслыкуле, девушка и парень катались на сапборде на середине озера. Молодой человек упал в воду и пропал. К счастью он тоже смог доплыть до берега. Все истории закончились благополучно.

Ранее на водоёмах Башкирии за сутки спасли четырех человек.