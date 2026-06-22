В Башкирии детям на сапборде потребовалась помощь спасателей

По данным госкомитета РБ по ЧС, во время профилактического рейда на озере Талкас в Баймакском районе спасатели заметили троих детей на сапборде. Они слишком далеко уплыли от берега и самостоятельно вернуться уже не могли. Спасатели отбуксировали подростков на сушу.
Еще один инцидент произошел на озере Аслыкуль в Давлекановском районе, где двое молодых людей также ушли кататься на сапбордах. Но с заплыва вернулся только один , второй пропал. Позже выяснилось — парень самостоятельно добрался до суши, медицинская помощь ему не потребовалась.
Там же, на Аслыкуле, девушка и парень катались на сапборде на середине озера. Молодой человек упал в воду и пропал. К счастью он тоже смог доплыть до берега. Все истории закончились благополучно.
Ранее на водоёмах Башкирии за сутки спасли четырех человек.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.