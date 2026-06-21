На водоемах Башкирии за сутки спасли четырех человек

21 июня во время профилактических рейдов спасатели Госкомитета РБ по ЧС несколько раз пришли на помощь отдыхающим на водоёмах республики.
На Нугушском и Павловском водохранилищах помощь понадобилась людям во время прогулок по воде на надувных лодках. Причина оказалась похожей - плавсредства начали травить воздух. На Нугушском водохранилище спасатели эвакуировали на берег жителя Салавата.
На Павловском водохранилище помощь потребовалась отцу и его дочери из Уфы, которые катались в районе Павловской ГЭС.
Ещё один случай произошёл на озере Кандрыкуль. Во время патрулирования спасатели заметили мужчину далеко от берега. Отдыхающий переоценил свои силы и уже не мог самостоятельно вернуться обратно. Спасатели доставили его на берег.
Во всех случаях удалось избежать серьёзных последствий, однако внимательное отношение к собственной безопасности часто позволяет не доводить отдых до обращения к спасателям.
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