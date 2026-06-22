В Башкирии число ДТП сократилось на четверть

В республике с начала года до сегодняшнего дня зафиксировано 899 дорожных аварий. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом их число сократилось на 24,5%, сообщил и. о. главы минтранса РБ Виктор Жульков на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Погибших стало меньше на 12% (всего на дорогах зафиксировано 128 смертей), а пострадавших стало меньше на 28% (1056).

За неполные полгода ГАИ задержала почти 76 тысяч нетрезвых водителей, из них 82 успели совершить ДТП. Самыми резонансными на прошлой неделе стали аварии со скорой помощью и поездом.