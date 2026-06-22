Программу повышения рождаемости в Башкирии продлили до 2030 года

Правительство Башкортостана внесло изменения в региональную программу повышения рождаемости, продлив её действие до 2030 года. Ранее программа была рассчитана до 2027 года.

Как следует из документа, который есть в распоряжении «Башинформа», общий объём финансового обеспечения программы на 2025–2030 годы составит 13,84 млрд рублей. Из них 2,4 млрд рублей в 2026 году.

Согласно программе, к 2030 году в республике планируют добиться роста числа рождений до 36 038 детей в год (в 2024 году — 32 968). Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) должен увеличиться с 1,35 до 1,6. При этом целевой показатель по числу абортов на 1000 женщин фертильного возраста планируется снизить до 10.

В обновлённый перечень мероприятий вошли новые инициативы. Такие как сертификаты на диспансеризацию репродуктивного здоровья для молодожёнов, внедрение обновлённой обменной карты беременных, материальная поддержка студенческих семей, открытие комнат матери и ребёнка в вузах, вовлечение работодателей в реализацию корпоративного демографического стандарта.

Также в программе предусмотрены мероприятия по укреплению репродуктивного здоровья, поддержке многодетных и молодых семей, улучшению жилищных условий и популяризации семейных ценностей.

Ответственным исполнителем программы назначено министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Ранее сообщалось, что Бирск вновь станет сердцем Дня семьи, любви и верности в Башкирии.