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04:18 (UTC+5), 22 Июня 2026

Лесных пожаров в Башкирии не зарегистрировано – спасатели

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили актуальную информацию по лесным пожарам в регионе.

Фото: Андрей Назаров | канал в Макс, архивное фото
Галина Бахшиева

За минувшие сутки лесных пожаров и загораний сухой травы и кустарников в республике не зарегистрировано, констатировали спасатели.

С начала этого года в регионе зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров, а также 197 загораний сухой растительности на площади, превышающей 328 гектаров.

«Ситуацию держим на контроле», — добавили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее отметил на заседании премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, лесной фонд республики огромный — порядка 5,7 млн га.

«На глаз и с земли тут мало что увидишь. Используем космический мониторинг, авиационное и наземное патрулирование. Авиацией охвачено 4,1 млн га, наземные маршруты проходят по 563 направлениям. В наиболее уязвимых районах работают 22 системы „Лесохранитель“. Плюс обновляем минерализованные полосы, противопожарные разрывы, по нацпроекту „Экологическое благополучие“ закупили еще 7 единиц лесопожарной техники на 18,5 млн рублей»», — сообщил Андрей Назаров на заседании правительства Башкирии.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС | канал в Макс
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