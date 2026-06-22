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08:39 (UTC+5), 22 Июня 2026

Известна судьба реконструкции дорожных объектов Уфы

И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики рассказал о реконструкции улиц имени Города Галле, Октябрьской революции и Пугачева в Уфе.

Фото: Ксения Калинина | Архив ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

Восточный выезд Уфы продолжают связывать с транспортной инфраструктурой города. Поэтому реконструкция улицы имени Города Галле от проспекта Салавата Юлаева до улицы Комсомольской продолжается. По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова, обновление идет на протяжении 10 км.

«Завершение строительства всего объекта запланировано до конца текущего года», — отметил Виктор Жульков на оперативном совещании правительства региона.

В рамках масштабного проекта по комплексной застройке территории «Южные ворота» продолжается работа по реконструкции улицы Пугачева протяженностью 2,5 км. Основной створ улицы планируется к завершению 1 сентября текущего года, все работы в комплексе завершатся ко Дню Республики Башкортостан.

Также продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции. Сегодня подрядчики устанавливают бордюры и сети наружного освещения на участке от улицы Цюрупы до Воровского. В 2026 году на всем участке власти обещают выполнить устройство основной проезжей части и освещения.

Ранее Башинформ сообщал о том, что дорожный фонд республики в 2026 году превысил 44 млрд рублей.

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