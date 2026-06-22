День памяти и скорби: сегодня состоится общероссийская минута молчания

22 июня — День памяти и скорби в России. Именно в этот день, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

«Масштабная акция пройдет по всей стране. Минута молчания — это символ общей и вечной народной памяти, и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живое напоминание всему миру о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу. Эта короткая, но значимая пауза в повседневной жизни напоминает нам о цене мира и важности сохранения исторической памяти», — отмечается на сайте музея Победы.

В этот день мы отдаем дань памяти подвигу наших народов, которые прошли через ужасные испытания за гранью человеческих возможностей.

Общероссийская минута молчания будет объявлена в 12.15 по московскому времени. Именно в это время 22 июня 1941 года прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о вероломном нападении Германии на нашу Родину.

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