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05:05 (UTC+5), 22 Июня 2026

День памяти и скорби: сегодня состоится общероссийская минута молчания

Сегодня жители всей страны могут присоединиться к акции и выразить благодарность всем, кто отдал жизнь за Родину. 22 июня, в 12.15 по московскому времени состоится общероссийская минута молчания.

Фото: сайт | 22 июня.историческаяпамять.рф
Галина Бахшиева

22 июня — День памяти и скорби в России. Именно в этот день, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

«Масштабная акция пройдет по всей стране. Минута молчания — это символ общей и вечной народной памяти, и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живое напоминание всему миру о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу. Эта короткая, но значимая пауза в повседневной жизни напоминает нам о цене мира и важности сохранения исторической памяти», — отмечается на сайте музея Победы.

В этот день мы отдаем дань памяти подвигу наших народов, которые прошли через ужасные испытания за гранью человеческих возможностей. 

Общероссийская минута молчания будет объявлена в 12.15 по московскому времени. Именно в это время 22 июня 1941 года прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о вероломном нападении Германии на нашу Родину.

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