Яр и Масо: в Башкирии назвали редкие имена малышей

По состоянию на 20 июня 2026 года в списке редких женских имен оказались: Гузелия, Алияхон, Айнэль, Масо и Эстер. Среди редких мужских имен: Мухамет, Адильхан, Ильфат, Кадыр и Яр.

Чаще всего девочек в Башкирии называют Амелия (186), Ясмина (163), Эмилия (153), Амина (152) и София (146). Мальчикам выбирают популярные имена: Амир (236), Эмир (170), Тимур (160), Михаил (159) и Марк (141).

Ранее в Башкирии около 350 детей-сирот отдохнут в летних лагерях.