В Башкирии около 350 детей-сирот отдохнут в летних лагерях

Первые смены в детских лагерях Башкортостана продолжаются. В «Соколенке» сейчас отдыхают 100 воспитанников центров содействия семейному воспитанию — «Феникс», «Алые паруса», «Солнечный», «Радуга», «Спутник», «Детство» и центра имени Шагита Худайбердина. Ребята уже познакомились, распределились по отрядам и живут насыщенной лагерной жизнью: спорт, кружки, игры и разговоры до отбоя.

Всего в этом году планируется охватить отдыхом и оздоровлением около 350 таких детей. Кроме «Соколенка», ребята поедут в лагеря «Сакмар», «Ручеёк», «Радугу», «Колос», «Мурадым», «Танып», «Патриот» и «Наумовку», рассказал в своих соцсетях премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Он отметил, особое внимание в этом году уделяется детям участников СВО, детям-инвалидам и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, за три года уже более 10 тысяч детей участников спецоперации стали участниками бесплатных профильных смен.

Андрей Назаров подчеркнул, на оздоровительную кампанию 2026 года республика направила более 3 млрд рублей. Но главная задача — чтобы лето было безопасным, добрым и запомнилось детям надолго.

Ранее «Башинформ» писал, как лагерь «Маяк» в Кигинском районе встречает детей со всей Башкирии.