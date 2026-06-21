В Башкирии ожидается дождливая и прохладная погода

По данным синоптиков, в воскресенье, 21 июня, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +22, +27°.
В понедельник и вторник, 22 и 23 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18°, днем +20, +25°.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Башкирии.
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