Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Башкирии

В первой половине июня в Башкирии уже выпала месячная норма осадков — 102%. После короткого перерыва, наблюдавшегося в середине недели, дожди вновь вернутся в регион уже в ближайшие выходные, прогнозируют в Башгидромете.

По данным синоптиков, в субботу, 20 июня, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В воскресенье, 21 июня, дожди различной интенсивности пройдут в большинстве районов республики, днём возможны ливни и град. При этом будет тепло: ночью столбики термометров покажут +12…+17°, днём воздух прогреется до +22…+27°, а в субботу местами — до +29°.

В первой половине следующей недели погоду будет определять новый циклон. Ожидается дождливая погода, а к середине недели дневная температура понизится до +16…+21°.