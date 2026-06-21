Стало известно, где в Башкирии проходят массовые рейды ГАИ

По данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня в утренние часы проходят массовые проверки водителей на следующих участках автодорог:

- на 222 км и 135 км а/д Уфа-Оренбург;

-на 1317 км и 1467 а/д М5 Урал;

-на 103 км а/д Уфа-Бирск-Янаул;

-на 6 км и 101 км Р-240 подъезд к М-12.

Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГАИ МВД по РБ. Основная их цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ отстранили от управления 50 нетрезвых водителей.