Стало известно, где в Башкирии проходят массовые рейды ГАИ

По данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня в утренние часы проходят массовые проверки водителей на следующих участках автодорог:
- на 222 км и 135 км а/д Уфа-Оренбург;
-на 1317 км и 1467 а/д М5 Урал;
-на 103 км а/д Уфа-Бирск-Янаул;
-на 6 км и 101 км Р-240 подъезд к М-12.
Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГАИ МВД по РБ. Основная их цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.
Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ отстранили от управления 50 нетрезвых водителей.
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