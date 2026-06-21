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07:06 (UTC+5), 21 Июня 2026

Сегодня наступил самый длинный день в году

21 июня - День летнего солнцестояния.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина

По данным Уфимского городского планетария, сегодня Солнце, максимально удалившись от небесного экватора к северу, поднялось в полдень на самую большую высоту над горизонтом в северном полушарии.

День летнего солнцестояния считается началом астрономического лета в северном полушарии и началом астрономической зимы в южном полушарии.

«Обычно говорят, что 20 или 21 июня — самый длинный день в году. Но на самом деле в течение нескольких дней около этой даты (примерно с 19 по 24 июня) продолжительность дня остается максимальной, поскольку полуденная высота Солнца над горизонтом в эти дни не меняется. Почти в течение недели Солнце в полдень стоит на одной высоте над горизонтом (солнцестояние). Оно восходит и заходит в одно и то же время в одних и тех же точках горизонта: на северо-востоке и северо-западе соответственно и описывает по небу большую дугу. Большую часть суток Солнце находится над горизонтом, поэтому в это время и дни такие длинные», — сообщили в планетарии.

В дни летнего солнцестояния с 19 по 24 июня Солнце в Уфе восходит в 04.41 по уфимскому времени, а заходит в 21.55, продолжительность дня будет наибольшей — 17 часов 14 минут, а продолжительность ночи будет самой короткой — 6 часов 46 минут.

После летнего солнцестояния Солнце с каждым днем будет восходить все позже, а заходить раньше, продолжительность дня будет постепенно убывать — вплоть до зимнего солнцестояния 22 декабря. Уменьшаясь на одну — две минуты, к концу июня день будет короче на 6 минут.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии ожидается дождливая и прохладная погода.

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