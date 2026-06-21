Под Уфой в квартире стриж застрял в вентиляции

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жители одного из домов обратились в экстренные службы, полагая, что к ним в помещение залетела летучая мышь.

«Когда спасатели прибыли на место, их ждал настоящий сюрприз, ведь из вентиляционного канала вместо летучей мыши показалась испуганная птица», — рассказали в госкомитете.

Спасатели осторожно поймали «пернатого» гостя и, убедившись, что птица не пострадала, отпустили на волю.

Ранее в Уфе многодетная утиная семья стала ещё больше.