Под Уфой в квартире стриж застрял в вентиляции

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жители одного из домов обратились в экстренные службы, полагая, что к ним в помещение залетела летучая мышь.
«Когда спасатели прибыли на место, их ждал настоящий сюрприз, ведь из вентиляционного канала вместо летучей мыши показалась испуганная птица», — рассказали в госкомитете.
Спасатели осторожно поймали «пернатого» гостя и, убедившись, что птица не пострадала, отпустили на волю.
Ранее в Уфе многодетная утиная семья стала ещё больше.
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