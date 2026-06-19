В семье Ахмедовых из Башкирии родился шестой малыш

В Гафурийском районе в многодетной семье Радифа Айратовича и Динары Мидхатовны Ахмедовых пополнение – родился сын Имран. Дома младшего братика ждут братья Рамазан и Данияр, сестры Нурия, Дания и Аделя.

Первый документ малыша семье вручили в торжественной обстановке в районном ЗАГСе, сообщил председатель Госкомюстиции Владимир Спеле.

Ранее в Белорецке Русим и Гузель Идрисовы стали родителями в пятый раз.