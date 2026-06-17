Супруги из Башкирии в пятый раз стали родителями

В ЗАГС Белорецка накануне пришли за первым документом для своего ребенка Русим и Гузель Идрисовы. Супруги в пятый раз испытали счастье стать родителями — 5 июня на свет появился мальчик, которому дали имя Камиль.
Как сообщили в пресс-службе Госкомюстиции республики, у старших детей Амиры, Ляйсан, Самины и брата Рамзана появилась ответственность за младшего брата.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в ЗАГСе Гафурийского района Башкирии зарегистрировали рождение четвертого ребенка в семье Ярмиевых.
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