Супруги из Башкирии в пятый раз стали родителями

В ЗАГС Белорецка накануне пришли за первым документом для своего ребенка Русим и Гузель Идрисовы. Супруги в пятый раз испытали счастье стать родителями — 5 июня на свет появился мальчик, которому дали имя Камиль.

Как сообщили в пресс-службе Госкомюстиции республики, у старших детей Амиры, Ляйсан, Самины и брата Рамзана появилась ответственность за младшего брата.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в ЗАГСе Гафурийского района Башкирии зарегистрировали рождение четвертого ребенка в семье Ярмиевых.