В Башкирии завершили ремонт дороги Стерлитамак – Максимовка – Алга

Ранее о плохом состоянии автодороги Стерлитамак – Максимовка – Алга написал в соцсетях местный житель. Его обращение зафиксировала информсистема ЦУР РБ «Инцидент менеджмент», после чего специалисты передали жалобу в администрацию муниципалитета.

Известно, что подрядчик уже вел ремонт и власти Стерлитамакского района держали ситуацию на контроле.

«Теперь трасса в порядке», — прокомментировали в ЦУРе.

Напомним, в Башкирии отремонтируют дорогу у села Воскресенского.