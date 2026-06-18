В Башкирии отремонтируют дорогу у села Воскресенского

В Башкирии ведётся ремонт 5-километрового участка от села Воскресенского в сторону Мелеуза, сообщили в минтрансе РБ. Дорога Ишимбай – Воскресенское – Мелеуз связывает и крупные, и малые населённые пункты двух районов, где проживает более 160 тысяч жителей. По этой трассе туристы добираются до старинных Воскресенского и Верхоторского медеплавильных заводов — памятников архитектуры XVIII века.
Также на этой дороге в текущем сезоне ремонтируют два участка около хутора Торгаска и деревни Лесное, их общая протяжённость 1,5 км. Работы должны завершиться до конца года. В 2025 году новый асфальт положили на 6 км данной региональной трассы.
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