В Башкирии еще на сутки продлили режим «черного неба»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий. «Черное небо» продлили еще на сутки, до 20.00 20 июня, предупреждает Башгидрометцентр. Напомним, он действовал и накануне.

При неблагоприятных метеоусловиях из-за слабого ветра примеси вредных веществ в воздухе не рассеиваются естественным образом, поэтому выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов могут опуститься на уровень жилых домов. Поэтому предприятия должны снижать объем выбросов в этот момент. «Черное небо» – термин неофициальный.

О том, как неблагоприятные метеоусловия влияют на здоровье, читайте в материале «Башинформа».