Уфимцев пригласили на ярмарки выходного дня

В Уфе 20 и 21 июня состоятся сельскохозяйственные ярмарки, анонсировали в мэрии.

20 и 21 июня уфимцы смогут купить натуральные продукты напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.

В субботу и воскресенье ярмарочная торговля развернется на ул. Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.

Ранее Башинформ сообщил о том, что с 19 по 21 июня сельскохозяйственные ярмарки пройдут в 31 муниципалитете Башкирии. Будет организовано в общей сложности 40 ярмарочных площадок.