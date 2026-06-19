У жителей Башкирии на водохранилище сломался катер

На Нугушском водохранилище спасатели госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям оказали помощь отдыхающим.

Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, во время прогулки по водохранилищу у катера вышло из строя рулевое управление. На борту находились двое взрослых — жители Ишимбая. Самостоятельно продолжить движение они не смогли и попросили проплывавших мимо людей на лодке вызвать помощь.

Очевидцы оперативно сообщили о происшествии напрямую в спасательный отряд. Прибывшие спасатели взяли неисправный катер на буксир и доставили его вместе с людьми к берегу. В инциденте никто не пострадал.

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