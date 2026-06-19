В Башкирии перевернулась резиновая лодка с супругами: мужчина погиб

По предварительным данным пресс-службы МЧС по РБ, супруги отдыхали на необорудованном для купания месте. Мужчина и женщина катались на надувной лодке, но не справились с управлением: судно перевернулось, и оба оказались в воде. На женщине был спасательный жилет, поэтому ей удалось удержаться на плаву. Муж утонул.

Отмечается, что жилеты в лодке были, но мужчина не успел ими воспользоваться.

Ранее в Башкирии в реке Сакмара обнаружили мертвую девочку.